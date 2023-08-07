Роль образования для молодёжи обсудили участники форума «Истоки»

15:19, 07 августа 2023, ПАИ

Дискуссия «Образование как ценность для молодёжи» прошла в рамках четвертого заезда «Созидание» форума «Истоки» в Печорах. В мероприятии приняла участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Участники дискуссии смогли обсудить роль образования, а также возможности, проекты, инициативы молодого поколения, которые сегодня доступны для участия как отдельных представителей молодого поколения, так и консолидированных сообществ, студенческих объединений. Об этом ПАИ сообщили организаторы форума.

«Образование – это то, что принадлежит только вам, поэтому оно является для вас ценностью. Различные образовательные программы, форумы, интенсивы, мастер-классы и лекции дают те знания и ценности, которые делают вас уникальными. Сейчас для вас созданы условия для того, чтобы вы выстраивали свою индивидуальную траекторию образования, исходя из ваших запросов. Абсолютно точно могу сказать, что учиться необходимо на протяжении всей жизни. Потому что порой одно предложение во время лекции от преподавателя может кардинально переключить ваше мировоззрение», – поделилась с участниками заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В ходе мероприятия участники смогли задать свои вопросы и предложить инициативы. Одной из них стало проведение форума для студентов специальностей, которые находятся на стыке творчества и инженерии.

Главным партнёром заезда выступили Российские студенческие отряды (РСО). В этом году их эксперты активно включены в образовательную программу: от лекций до мастер-классов.

«Площадка студенческих отрядов на форуме «Истоки» позволит участникам прокачать свои навыки. Мы собрали тех, кто активно участвует и сам создает проекты РСО. Генерация идей, погружение в творческую среду и общение с новыми людьми помогут ребятам уже этой осенью привносить новое в реализацию проектов», – отметил командир (руководитель) Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

В рамках образовательной программы участники смогут посетить интересные дискуссии и тематические мастер-классы по пяти разным направлениям. Также запланирована экскурсионная программа по объектам культурного наследия Псковской области: в ходе заезда участники посетят Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, Изборскую крепость и познакомятся с архитектурой Пскова. Помимо экскурсий, запланирована программа, которая подразумевает участие в благоустройстве и уборке территорий Печор.

Помимо активной творческой деятельности, участники заезда смогут принять участие в открытых мероприятиях, посвящённых Международному дню молодёжи в Печорах.

Отметим, организаторы форума подготовили пять заездов различных тематик. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» стартовала 6 августа. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.