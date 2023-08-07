Температурный рекорд побит в Пскове

13:17, 07 августа 2023, ПАИ

Температурный рекорд зафиксировали в Пскове 6 августа. Об этом рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она отметила, что 6 августа воздух прогрелся до +31,6 градуса. До этого температурный рекорд был в этот же день в 1994 году, тогда температура воздуха составила +31,4 градуса.

«Сегодня жара уже закончится. Мы ожидаем прохождение холодного фронта с грозами и шквалами, ливнями. Потом температура будет уже от +20 до +25 градусов в основном. Такой жары, как сейчас, мы не прогнозируем», – подчеркнула Тала Нещадимова.

Напомним, что сегодня, 7 августа, температура воздуха днём составляет от +32 до +34 градусов.