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Общество

Аварию на магистральном трубопроводе устраняют в Писковичах

Муниципальное предприятие «Колхоз имени Залита» проводит работы по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

  • Работы по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • Работы по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • Работы по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • Работы по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой

В настоящее время рабочие произвели демонтаж неработающего пожарного гидранта. Также сотрудники предприятия ведут подготовку к установке фланцевых соединений для новой трубы.

Одновременно идут работы по открытию второго смотрового колодца (освобождение от асфальта). «С 10 часов машина муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» обеспечивает питьевой водой жителей», – отметила Наталья Фёдорова.

Напомним, авария на центральном водопроводе сетей холодного водоснабжения произошла в деревне Писковичи 6 августа. По информации представителя МУП «Колхоз имени Залита», ликвидация аварии в зависимости от сложности может занять от одного до двух дней.

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