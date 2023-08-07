Аварию на магистральном трубопроводе устраняют в Писковичах
Муниципальное предприятие «Колхоз имени Залита» проводит работы по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.
-
Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
-
Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
-
Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
-
Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
В настоящее время рабочие произвели демонтаж неработающего пожарного гидранта. Также сотрудники предприятия ведут подготовку к установке фланцевых соединений для новой трубы.
Одновременно идут работы по открытию второго смотрового колодца (освобождение от асфальта). «С 10 часов машина муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» обеспечивает питьевой водой жителей», – отметила Наталья Фёдорова.
Напомним, авария на центральном водопроводе сетей холодного водоснабжения произошла в деревне Писковичи 6 августа. По информации представителя МУП «Колхоз имени Залита», ликвидация аварии в зависимости от сложности может занять от одного до двух дней.