Псковская область вошла в топ-5 регионов России по количеству заявок на ДЭГ

16:39, 07 августа 2023, ПАИ

Псковская область вошла в топ-5 регионов России по количеству заявок избирателей на участие в ДЭГ. Об этом сообщает Минцифры России.

В этом году ДЭГ доступно для жителей региона на всех уровнях избирательных кампаний и во всех муниципалитетах.

Напомним, что на конец второй недели приёма заявлений в Псковской области их подано более 18 тысяч, в Пскове – больше семи тысяч.

В пресс-службе администрации Пскова отметили, что этот результат говорит о высоком уровне активности и заинтересованности жителей в выборах. «Онлайн-голосование даёт возможность отдать свой голос дистанционно, где бы вы ни были, и обеспечивает широкий доступ к электоральному процессу», – отметили в администрации.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал госуслуг до 4 сентября.