Улицы в Новоржеве остались без энергоснабжения из-за падения дерева

17:10, 07 августа 2023, ПАИ

Часть городских улиц в Новоржеве осталась без энергоснабжения в результате падения дерева на линию электропередачи. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

На улице Комсомольской порывами ветра повалило липу и оборвало электрические провода. Глава администрации Новоржева Эдуард Волков сообщил, что дерево оперативно убрали. На данный момент ведутся восстановительные работы.

Напомним, что в ближайшие часы в Псковской области ожидаются грозы, ливни и местами кратковременное усиление ветра порывами 17-22 метра в секунду. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

Ранее также сообщалось, что филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности.