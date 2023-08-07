Водоснабжение в деревне Писковичи восстановлено

22:23, 07 августа 2023, ПАИ

Водоснабжение в деревне Писковичи восстановлено, сообщили ПАИ в администрации Псковского района.

По информации МУП «Колхоз им. Залита», ремонтные работы завершены, давление в системе водоснабжения восстановлено, стабилизировано, вода подаётся в систему с 18 часов 30 минут.

Просьба к жителям: если в течение ближайших часов водоснабжение в ваших квартирах не восстановится, следует сообщить о неполадках в ЕДДС района по телефону 29-31-13.

Администрация Псковского района приносит извинения за доставленные неудобства. Благодарим коллег из МП города Пскова «Горводоканал» за помощь с подвозом воды.

Напомним, ранее муниципальное предприятие устраняло аварию на магистральном трубопроводе в Писковичах.