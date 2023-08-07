Водоснабжение в деревне Писковичи восстановлено
Водоснабжение в деревне Писковичи восстановлено, сообщили ПАИ в администрации Псковского района.
По информации МУП «Колхоз им. Залита», ремонтные работы завершены, давление в системе водоснабжения восстановлено, стабилизировано, вода подаётся в систему с 18 часов 30 минут.
Просьба к жителям: если в течение ближайших часов водоснабжение в ваших квартирах не восстановится, следует сообщить о неполадках в ЕДДС района по телефону 29-31-13.
Администрация Псковского района приносит извинения за доставленные неудобства. Благодарим коллег из МП города Пскова «Горводоканал» за помощь с подвозом воды.
Напомним, ранее муниципальное предприятие устраняло аварию на магистральном трубопроводе в Писковичах.
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