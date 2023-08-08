Отделка завершается в Надвратном корпусе подворья монастыря в Пскове
В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове завершаются отделочные работы. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» в своём Telegram-канале.
На данный момент реставраторы завершают отделочные работы внутри корпуса. Под покраску уже подготовлена старинная решётка, украшающая лестницу.
На фасаде сохранены и декоративно оформлены контуры утраченных элементов оконных арочных проёмов.
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Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»
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Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»
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Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»
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Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»
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Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»
Специалисты завершили внутри здания монтаж вентиляционных, тепловых и слаботочных электрических систем.
Кроме того, реставраторы восстановили сквозной проезд времён строительства здания – 1906 года. Ворота будут установлены с двух сторон здания и выполнены в виде кованых декоративных решёток. В послевоенный период сквозная арка въезда на территорию подворья была заложена.
Специалисты также восстановили исторический декор фасадов с использованием элементов стиля эклектики.
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