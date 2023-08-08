Отделка завершается в Надвратном корпусе подворья монастыря в Пскове

10:24, 08 августа 2023, ПАИ

В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове завершаются отделочные работы. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» в своём Telegram-канале.

На данный момент реставраторы завершают отделочные работы внутри корпуса. Под покраску уже подготовлена старинная решётка, украшающая лестницу.

На фасаде сохранены и декоративно оформлены контуры утраченных элементов оконных арочных проёмов.



Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»



Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»



Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»



Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»



Фото: Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»









Специалисты завершили внутри здания монтаж вентиляционных, тепловых и слаботочных электрических систем.

Кроме того, реставраторы восстановили сквозной проезд времён строительства здания – 1906 года. Ворота будут установлены с двух сторон здания и выполнены в виде кованых декоративных решёток. В послевоенный период сквозная арка въезда на территорию подворья была заложена.

Специалисты также восстановили исторический декор фасадов с использованием элементов стиля эклектики.