Пропавшая в Локнянском районе пенсионерка найдена живой
83-летняя женщина, пропавшая в деревне Михайлов Погост Локнянского района, найдена живой. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, пенсионерка ушла в лес 7 августа и не вернулась.
Ранее сообщалось, что 20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году. Также была названа основная причина гибели потерявшихся в лесу псковичей.
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