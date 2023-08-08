Пропавшая в Локнянском районе пенсионерка найдена живой

10:27, 08 августа 2023, ПАИ

83-летняя женщина, пропавшая в деревне Михайлов Погост Локнянского района, найдена живой. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, пенсионерка ушла в лес 7 августа и не вернулась.

Ранее сообщалось, что 20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году. Также была названа основная причина гибели потерявшихся в лесу псковичей.