Названа основная причина гибели потерявшихся в лесу псковичей

14:00, 07 августа 2023, ПАИ

Основную причину гибели заблудившихся в лесу людей назвал врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Ласточкин в эфире программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 7 августа.

«Одна из основных причин – то, что люди ночуют в лесу. Можно присмотреть себе место, сделать лежанку, но не ночевать, так как ночью понижается температура, выпадает роса и можно умереть от переохлаждения», – пояснил Андрей Ласточкин.

По его словам, если человек потерялся, то нужно заниматься активностью, развести костёр, делать зарядку, но ни в коем случае не спать. «Если нет запаса еды и воды: можно есть чернику, в крайнем случае можно пить воду из ручьев», – отметил гость студии.

Также он порекомендовал при потере в лесу не паниковать, успокоиться, взять себя в руки, покричать и пошуметь. «Может быть, рядом кто-то ходит. Можно попробовать выйти на связь. Если вы дозвонились, то нужно рассказать, где вы находитесь. Обычно звонят по единому номеру 112. Лучше оставаться на месте, потому что, если будете перемещаться, спасатели будут дольше вас искать», – рассказал эксперт и добавил, что нужно идти на звуки автодорог, а также к линиям электропередачи, газопроводу.

Андрей Ласточкин напомнил, что перед походом в лес необходимо изучить прогноз погоды, надеть одежду ярких цветов и светоотражающие элементы. Одежда должна быть облегающей и закрывать открытые участки тела. Рекомендуется взять воду, запас еды, компас, навигатор, кнопочный заряженный телефон. «Когда собираетесь в лес, обязательно сообщите родственникам, куда пошли, зачем пошли, можно определить сеансы выхода на связь», – подчеркнул гость студии.

Ранее сообщалось, что 20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году.