«Лидеры России» решают вопрос развития экологического туризма в Псковской области

11:27, 08 августа 2023, ПАИ

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» подключились к решению вопроса по развитию экологического туризма в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент конкурсанты сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа. Им предстоит подготовить проект решения социально-экономической проблемы, заявленной главой субъекта РФ.

Задания регионального этапа включены в программу конкурса впервые. Их решают более трёх тысяч управленцев из всех субъектов РФ и ещё 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.

В Псковской области поставлена задача проработать пути вовлечения особо охраняемых природных территорий регионального значения в развитие экологического туризма. Над этим трудится региональная команда из восьми специалистов.

«В Псковской области развиваются разные виды туризма, но основные – это культурно-познавательный, рекреационный, событийный. Региональная команда «Лидеров России» поможет внести вклад в развитие ещё одного направления – экологического туризма. Здесь далеко не все возможности реализованы. Особо охраняемые природные территории – это целый массив уникальных пространств. При грамотной проработке управленческих решений гости Псковской области смогут ближе познакомиться с уникальными природными уголками Псковщины. Для туристической сферы региона это ещё одна точка роста», – прокомментировала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

В целом сеть особо охраняемых природных территорий в Псковской области насчитывает 32 объекта: 11 государственных природных зоологических заказников и 21 памятник природы. Эти пространства недостаточно интегрированы в сферу туризма, хотя потенциал их использования высокий.

Команде лидеров предстоит решить несколько задач относительно одной из особо охраняемых природных территорий. В их числе – предложить комплексную систему управления пространством, а также найти баланс между развитием экологического туризма и сохранением природных особенностей.

Отметим, что развитие сферы туризма, в особенности внутреннего, – важное направление государственной политики, отдельное внимание которой уделяет президент России Владимир Путин.

«Особо охраняемые территории достойны того, чтобы их показали, раскрыли, чтобы пространства стали востребованы туристами, а не только охранялись. Концепция, предложенная «Лидерами России», позволит разработать решения на примере одной территории с возможностью масштабирования опыта», – подчеркнул председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

По итогам оценки специалистов перспективные решения могут быть реализованы на региональном уровне.

Отметим, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За всё время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.