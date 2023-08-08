Более 150 человек остались без электричества в Пыталовском районе

12:42, 08 августа 2023, ПАИ

Более 150 человек в 21 населённом пункте остались без электричества после вчерашнего сильного ветра и дождя, падения деревьев и обрыва проводов в Пыталовском районе. В городе частично без света остались четыре улицы. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Энергетики уже приступили к ликвидации последствий урагана. В восстановлении энергоснабжения задействованы три бригады, 12 человек и три единицы техники. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий аварий и повреждений на энергосетях.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 220-02-20 или в ЕДДС Пыталовского района по телефону 2-33-63.

Напомним, 7 августа на Псковскую область обрушилась непогода.