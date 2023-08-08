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Общество

Псковичи могут увидеть модель памятника князю Довмонту у Золотой набережной

Статуя князя Довмонта простоит в сквере у Золотой набережной в Пскове несколько часов. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Фото: Андрей Степанов

Работы по установке памятника начнутся 9 августа с утра, а в полдень любой желающий сможет увидеть князя Довмонта в гипсе.

В сквере модель памятника простоит пару часов, а потом её уберут.

«Возможно, перевезём его во двор Детской школы искусств города Пскова. Сейчас обсуждаем этот вопрос с её директором Константином Васильевым. Если так сделать получится, то у всех желающих будет возможность в течение недели прийти посмотреть на памятник», – рассказал скульптор Андрей Марьтянов.

Ранее сообщалось, что модель памятника князю Довмонту «примерят» в сквере у Золотой набережной Пскова.

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