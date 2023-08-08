Причины переноса акции «Хоровод дружбы» в Пскове назвал организатор

21:26, 08 августа 2023, ПАИ

Почему датой проведения «Хоровода дружбы» в Пскове выбрали именно 22 августа, рассказал директор АНО «Время творить» Алексей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, первоначально массовую акцию планировали провести 15 августа, в День хороводов мира. Но организаторы мероприятия приняли решение устроить праздник 22 августа.

«Мы с ходатайством обратились к властям о переносе даты празднования на 22 августа, День Государственного флага Российской Федерации, чтобы событие было ещё более массовым. Мы будем рады, если гости и жители города, которые просто будут гулять в этот день на территории кремля, поучаствуют в празднике», – подчеркнул он.

Алексей Иванов также отметил, что хоровод обогнёт Псковский кремль и объединит в танце представителей разных традиций и культур. «Псковская область является домом для почти 50 национальностей. Сейчас ведётся диалог с диаспорами, определяется число участников среди их представителей. Надеемся, что количество будет большое», – подчеркнул он.

Отметим, что организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников сюрприз.