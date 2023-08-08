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Политика

О борьбе за второе место на выборах губернатора рассказал Александр Братчиков

О рейтингах кандидатов в губернаторы и борьбе за второе место высказался заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

«Что касается текущего рейтинга, это заслуга Михаила Юрьевича [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ]: всё то время, что он управляет регионом, он работает. Он слышит людей, он понимает, что важна обратная связь, социальные сети, где он лично общается. То, что сейчас идёт такое количество федеральных средств в регион, это тоже говорит о его возможностях, что его федеральный центр поддерживает», – отметил Александр Братчиков.

По его словам, другие кандидаты не имеют такого рейтинга, так как оппозиционные партии выступают против всего хорошего. «Почему коммунисты всегда не голосуют за бюджет? Понятно, что у Антона Минакова [фракция партии ЛДПР в Псковском областном Собрании. – ПАИ] своя позиция есть, но они тоже часто пытаются не голосовать за бюджет <…> Я бы хотел, это моё личное мнение, чтобы второе место заняла ЛДПР. ЛДПР, наверное, более честная партия, чем коммунисты. У КПРФ настолько всё наиграно, неискренне. И правды там нет совсем», – заключил вице-спикер регионального парламента. 

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. 

В выборах губернатора Псковской области участвуют четыре кандидата: Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

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