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Общество

Более трёх тысяч километров ЛЭП восстановили псковские энергетики после циклона

3,2 тысячи километров ЛЭП восстановили электрики в Псковской области после циклона со штормовым ветром, грозами и ливнями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

 

Энергетики включили 237 линий электропередачи и 3,9 тысячи трансформаторных подстанций.

Вчера в Псковскую область прибыли 30 дополнительных бригад из соседних регионов. Работы идут круглосуточно. Они осложняются тем, что подъезды к ЛЭП завалены деревьями.

Кроме того, в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

Напомним, что в Псковской области прошли грозы, ливни, местами было кратковременное усиление ветра с порывами 17–22 метра в секунду. Ранее сообщалось, что 578 населённых пунктов региона осталось без электроэнергии.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.

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