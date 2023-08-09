Сильные ливни и грозы ожидаются сегодня в Псковской области

09:21, 09 августа 2023, ПАИ

Сильные ливни и грозы ожидаются сегодня в Псковской области. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Тем временем на западе России продолжали устранять последствия бури, которая накрыла регион в понедельник вечером. Только в Смоленской области ураган частично обесточил почти 600 населённых пунктов, повредил десятки крыш, трое человек пострадали от ветра. Стихия также нанесла урон Брянской, Белгородской, Псковской областям», – отметили синоптики.

По словам специалистов, ненастье на западе Русской равнины связано с вторжением холодного атмосферного фронта. «Именно в понедельник он прорвался в регион. Но по мере продвижения вглубь России поля его фронтальной облачности стали разрушаться. Причина этого – сокращение температурных контрастов в зоне фронтального раздела. В начале недели эта величина превышала 20 градусов! А вот теперь дневная температура в прохладной воздушной массе на западе Русской равнины от +20 до +25 градусов, тогда как в южной и восточной части столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов», – обратили внимание в метеоцентре.

Там подчеркнули, что на востоке Европейской России сегодня по-прежнему будет доминировать солнечный антициклон. «А вот на западе региона – с севера до Причерноморья – протянется гряда кучево-дождевой облачности. Самые сильные ливни и грозы в этой зоне ожидаются в Московской, Тверской, Смоленской, Псковской, Новгородской областях, на территории Ленобласти и Карелии. Местами за сутки здесь может выпасть до четверти августовского объёма влаги. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра», – заключили синоптики.

Напомним, что 7 августа на Псковскую область обрушились ливни, грозы и сильный ветер. Впоследствии этого без электроэнергии в регионе осталось 578 населённых пунктов. Отметим, что псковские энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности.