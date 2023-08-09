Симуляционное оборудование для обучения медиков на 34 млн рублей установили в ПсковГУ

10:34, 09 августа 2023, ПАИ

Обучающие симуляционные тренажёры для подготовки студентов-медиков закупил Псковский государственный университет на 34 млн рублей. Средства на закупку высокотехнологичного оборудования выделены Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В числе поставок более сорока позиций – это тренажёр для отработки навыков реанимационных мероприятий в неонатологии, тренажёр младенца для отработки навыков люмбальной пункции, оборудование для отработки навыков наложения швов, внутрикостных инъекций, для проведения отоскопии, для отработки навыков внутрикостного доступа на плечевой кости. Также для обучения медиков закуплен симулятор мониторинга пациента с функцией ЭКГ и дефибрилляции, набор накладных муляжей ран имитации жертв ЧС, манекен подростка для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации и другие.

Симуляторы используются для практического обучения. Каждый аппарат подключается к компьютеру, специальная программа на котором позволяет следить за «датчиками жизни» и состоянием «пациента». Если обучающийся выполняет неверные действия, робот сразу подаст сигнал. Таким образом, симулятор позволяет довести отработку необходимых действий до автоматизма.

«У нашего университета есть симуляционный центр, он открыт при областной больнице. Но мы расширяемся. Подобного оборудования у нас раньше не было. Конечно, будущим медикам очень важно учиться на практике – видеть, как может происходить в реальности, какие могут быть ситуации, и научиться грамотно и быстро действовать», – отметила директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро.

Напомним, в рамках проекта Минобрнауки России «Приоритет 2030» ПсковГУ реализует стратегический проект «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области».

Цель проекта – создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения и сформировать сознательное отношение к здоровью у населения Псковской области.

Для достижения поставленных целей в 2022 году началось строительство нового учебно-лабораторного корпуса Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Всего за семь месяцев его полностью построили. К предстоящему учебному году в новый корпус будут переведены студенты и сотрудники медицинского факультета института – это 1000 студентов и 84 преподавателя. Ранее новый учебно-лабораторный корпус посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.