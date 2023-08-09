Псковичи могут подать заявку на фестиваль уличной культуры

10:57, 09 августа 2023, ПАИ

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове 20 августа. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Местом для проведения праздника станет скейт-парк на улице Леона Поземского. «С 10:00 до 19:00 спортсмены от 6 до 35 лет смогут показать свои умения в ВМХ\МТВ, скейтбординге, самокате, баскетболе 3 х 3 и армрестлинге», – написал глава города.

Помимо этого, на фестивале также будут работать граффитисты, диджей, выступать хип-хоп и брейк-данс-танцоры. Участие и вход бесплатные.

Подать заявку для участия в соревнованиях можно до 18 августа по ссылке.

