Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут подать заявку на фестиваль уличной культуры

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове 20 августа. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале. 

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Местом для проведения праздника станет скейт-парк на улице Леона Поземского. «С 10:00 до 19:00 спортсмены от 6 до 35 лет смогут показать свои умения в ВМХ\МТВ, скейтбординге, самокате, баскетболе 3 х 3 и армрестлинге», – написал глава города.

Помимо этого, на фестивале также будут работать граффитисты, диджей, выступать хип-хоп и брейк-данс-танцоры. Участие и вход бесплатные.

Подать заявку для участия в соревнованиях можно до 18 августа по ссылке.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 августа 2023

Обложку для паспорта с изображением барса могут получить 18-летние псковские избиратели

09 августа 2023

Без иностранного акцента: «Ростелеком» расширяет возможности цифровой платформы коммуникаций

09 августа 2023

Студенты ПсковГУ стали участниками четвёртого заезда форума «Истоки»

09 августа 2023

ФОТОФАКТ. Модель памятника князю Довмонту «примеряют» в Пскове

09 августа 2023

Псковичи могут подать заявку на фестиваль уличной культуры

09 августа 2023

На улице Юбилейной в Пскове временно ограничат движение

09 августа 2023

Симуляционное оборудование для обучения медиков на 34 млн рублей установили в ПсковГУ

09 августа 2023

Замглавы администрации Пскова Ирина Иванова станет гостьей программы «Среда обитания»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...