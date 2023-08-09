Псковичи могут подать заявку на фестиваль уличной культуры
Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове 20 августа. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.
Местом для проведения праздника станет скейт-парк на улице Леона Поземского. «С 10:00 до 19:00 спортсмены от 6 до 35 лет смогут показать свои умения в ВМХ\МТВ, скейтбординге, самокате, баскетболе 3 х 3 и армрестлинге», – написал глава города.
Помимо этого, на фестивале также будут работать граффитисты, диджей, выступать хип-хоп и брейк-данс-танцоры. Участие и вход бесплатные.
Подать заявку для участия в соревнованиях можно до 18 августа по ссылке.
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