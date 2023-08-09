ФОТОФАКТ. Модель памятника князю Довмонту «примеряют» в Пскове

11:03, 09 августа 2023, ПАИ

Модель памятника князю Довмонту устанавливают на его возможном месте размещения в сквере у Золотой набережной в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Модель выполнена из гипса в натуральную величину. В полдень любой желающий сможет увидеть князя Довмонта в гипсе. Модель простоит в сквере несколько часов. Автор памятника – скульптор из Санкт-Петербурга и уроженец Пскова Андрей Мартьянов.

Отметим, что в конце 2021 года он предложил собственный вариант памятника и пообещал выполнить его бесплатно.