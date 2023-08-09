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Происшествия

Четыре тысячи человек остаются без света в Псковской области

Четыре тысячи человек в 363 населённых пунктах Псковской области остаются без электричества по состоянию на 10:00 9 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: ПАИ

С начала возникновения отключений энергетикам удалось восстановить электроснабжение в около 700 населённых пунктов. Полностью восстановлено электроснабжение в Дновском и Локнянском районах.

«В Бежаницком, Островском, Порховском, Дедовичском, Палкинском, Опочецком, Новосокольническом районах количество отключённых населённых пунктов составляет не более пяти, они будут отработаны до конца сегодняшнего дня», – отмечается в сообщении. 

Напомним, что в регионе работают 137 бригад, в их числе энергетики из Новгорода, Карелии и Вологды, а также 488 специалистов и 154 единицы техники. Сотрудники «Россетей» уже восстановили более трёх тысяч километров ЛЭП.

Отметим, что 7 августа на Псковскую область обрушились ливни, грозы и сильный ветер. Впоследствии этого без электроэнергии в регионе осталось 578 населённых пунктов.

Добавим, что сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.

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