Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Примеры обмана в соцсетях и способы защиты от него назвала псковичам эксперт

Главной целью мошенников на данный момент стал доступ к информации, содержащейся в аккаунтах социальных сетей. Об этом заявила заместитель начальника отдела по работе с Псковской областью АНО «Диалог регионы» Марина Хлюпина на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвящённом предотвращению цифровых угроз в социальных сетях.

Фото: ПАИ

«Сейчас для мошенников главной целью являются не какие-то платёжные данные, а доступ к информации, которая может содержаться в аккаунте (чаты, переписки). Участились атаки на сотрудников бюджетных сфер и на госслужащих», – отметила она.

Марина Хлюпина добавила, что злоумышленники создают фейковый аккаунт конкретного человека и с него уже обращаются к пользователю с какой-то просьбой: совершить какое-то целевое действие, распространить какую-то ссылку.

«Более распространены такие случаи, когда со знакомого аккаунта присылают ссылку, например, проголосовать в каком-нибудь конкурсе, часто детском. Ещё одна схема распространена в Telegram, когда дарят подписку «Премиум», и чтобы её получить, нужно в чат-бот ввести код подтверждения. После этого мошенники получают доступ к аккаунту», – объяснила она.

По словам эксперта, в этом случае спасает только двухфакторная аутентификация, когда аккаунт защищается не только паролем, но и каким-то ещё способом: биометрия, код подтверждения на электронную почту или через СМС-сообщение.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность. 

Ещё об одной новой мошеннической схеме и как с ней бороться, псковичам также рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 августа 2023

Разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове планируют начать реставрировать в 2024 году

09 августа 2023

Участок улицы Садовой временно закроют в Великих Луках

09 августа 2023

До 24 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 августа

09 августа 2023

Круглый стол «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» проходит в медиацентре ПАИ

09 августа 2023

Примеры обмана в соцсетях и способы защиты от него назвала псковичам эксперт

09 августа 2023

500 псковских семей оплатили образование детей с помощью маткапитала

09 августа 2023

858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ получил Сбербанк за семь месяцев

09 августа 2023

Закрасившего краской камеру видеонаблюдения вандала поймали в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...