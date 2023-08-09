Примеры обмана в соцсетях и способы защиты от него назвала псковичам эксперт

14:59, 09 августа 2023, ПАИ

Главной целью мошенников на данный момент стал доступ к информации, содержащейся в аккаунтах социальных сетей. Об этом заявила заместитель начальника отдела по работе с Псковской областью АНО «Диалог регионы» Марина Хлюпина на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвящённом предотвращению цифровых угроз в социальных сетях.

«Сейчас для мошенников главной целью являются не какие-то платёжные данные, а доступ к информации, которая может содержаться в аккаунте (чаты, переписки). Участились атаки на сотрудников бюджетных сфер и на госслужащих», – отметила она.

Марина Хлюпина добавила, что злоумышленники создают фейковый аккаунт конкретного человека и с него уже обращаются к пользователю с какой-то просьбой: совершить какое-то целевое действие, распространить какую-то ссылку.

«Более распространены такие случаи, когда со знакомого аккаунта присылают ссылку, например, проголосовать в каком-нибудь конкурсе, часто детском. Ещё одна схема распространена в Telegram, когда дарят подписку «Премиум», и чтобы её получить, нужно в чат-бот ввести код подтверждения. После этого мошенники получают доступ к аккаунту», – объяснила она.

По словам эксперта, в этом случае спасает только двухфакторная аутентификация, когда аккаунт защищается не только паролем, но и каким-то ещё способом: биометрия, код подтверждения на электронную почту или через СМС-сообщение.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность.

Ещё об одной новой мошеннической схеме и как с ней бороться, псковичам также рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.