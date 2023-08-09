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Общество

Псковичей приглашают на литературно-музыкальные встречи с поэтами Донбасса

Литературные встречи и концерты с участием поэтов Донбасса пройдут в Псковской области в преддверии фестиваля «Словенское поле – 2023». Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

  • Литературные встречи и концерты с участием поэтов Донбасса
    Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России
  • Литературные встречи и концерты с участием поэтов Донбасса
    Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

В мероприятиях примут участие: поэт, волонтёр Инна Кучерова из Донецка; поэт и прозаик, публицист и драматург Светлана Тишкина из Луганска; поэт, драматург, актёр, доброволец Донбасса 2014 года Юрий Юрченко из Москвы, а также поэты и музыканты из Псковской области.

Так, выступления состоятся в следующие даты:

  • 12 августа в 16:00 в малом зале Научно-культурного центра музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах;
  • 14 августа в 17:00 в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского в Великих Луках;
  • 16 августа в 17:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова в Пскове.

По словам организаторов, также запланировано проведение литературно-музыкального концерта для личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

18-19 августа поэты выступят на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2023» в Пскове и Изборске.

Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Добавим, что программу фестиваля «Словенское поле» этого года можно посмотреть по ссылке

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