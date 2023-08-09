Псковичей приглашают на литературно-музыкальные встречи с поэтами Донбасса

16:22, 09 августа 2023, ПАИ

Литературные встречи и концерты с участием поэтов Донбасса пройдут в Псковской области в преддверии фестиваля «Словенское поле – 2023». Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.



Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России



Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России



В мероприятиях примут участие: поэт, волонтёр Инна Кучерова из Донецка; поэт и прозаик, публицист и драматург Светлана Тишкина из Луганска; поэт, драматург, актёр, доброволец Донбасса 2014 года Юрий Юрченко из Москвы, а также поэты и музыканты из Псковской области.

Так, выступления состоятся в следующие даты:

12 августа в 16:00 в малом зале Научно-культурного центра музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах;

14 августа в 17:00 в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского в Великих Луках;

16 августа в 17:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова в Пскове.

По словам организаторов, также запланировано проведение литературно-музыкального концерта для личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

18-19 августа поэты выступят на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2023» в Пскове и Изборске.

Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Добавим, что программу фестиваля «Словенское поле» этого года можно посмотреть по ссылке.