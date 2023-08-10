Работу основной сети восстановили энергетики в Псковской области после циклона

07:24, 10 августа 2023, ПАИ

«Россети Северо-Запад» восстановили работу основной сети в Псковской области после циклона со штормовым ветром, грозами и ливнями. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Энергетики включили 357 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Также специалисты восстановили 4,8 тысячи километров ЛЭП.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» остается в режиме повышенной готовности. Энергетики продолжат работу по локальным заявкам жителей региона до полной ликвидации последствий стихии. «Задействованы 55 бригад и 56 единиц техники. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», – говорится в сообщении.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 (800)-220-0-220.

Отметим, что 7 августа на Псковскую область обрушились ливни, грозы и сильный ветер. Вследствие этого без электроэнергии в регионе осталось 578 населённых пунктов.