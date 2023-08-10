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Общество

360 человек остаются без электроснабжения в Псковской области

360 человек остаются без электроснабжения в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Заместитель губернатора Игорь Шатурный доложил о ходе ликвидации последствий непогоды и ураганного ветра в районах Псковской области. Стихия ударила сильно. Во вторник утром без света было порядка 15 тысяч человек. Для подключения населённых пунктов были задействованы 117 бригад численностью 428 человек, в том числе пять бригад из Новгорода, четыре – из Карелии, пять – из Вологды. Спасибо коллегам, что оперативно откликнулись на нашу просьбу!» – отметил глава региона.

В течение двух прошедших дней устранили большинство отключений. «Тем не менее на данный момент без света остаются порядка 360 человек, практически все – в Себежском районе», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что оставшиеся работы будут проведены в течение дня. Вопрос остаётся на контроле до подключения каждого потребителя.

Напомним, что 7 августа на Псковскую область обрушились ливни, грозы и сильный ветер. Вследствие этого без электроэнергии в регионе осталось 578 населённых пунктов.

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