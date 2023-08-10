Порядка ста строительных компаний работают в Псковской области

11:48, 10 августа 2023, ПАИ

Порядка ста строительных компаний осуществляют свою деятельность на территории Псковской области. Об этом рассказал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сейчас зарегистрировано несколько сотен строительных организаций, фактически работают 90-100 компаний. Существуют ещё самозанятые бригады. Их много, они приходят как на субподряды, так и сами участвуют в грантовых конкурсах», – отметил он.

По его словам, дефицит кадров в строительной отрасли всегда был и будет. «К сожалению, такие профессии, как арматурщик, сметчик, сварщик, бетонщик, в своё время были не популярны, и сейчас мы пытаемся переломить этот тренд. В том числе с этой целью был введён почётный знак «Заслуженный строитель Псковской области». В этом году мы планируем наградить первых строителей», – рассказал Сергей Грахов.

Он также добавил, что в регионе наблюдается тенденция, когда молодёжь начинает всё больше интересоваться строительной сферой. «Если раньше сварщик получал мало, то сейчас получает от 80 тысяч и выше. Профессиональные рабочие, например каменщики, могут получать 150-200 тысяч. Это в том числе стимулирует молодёжь идти работать именно по этим профессиям», – подчеркнул председатель регионального профильного комитета.