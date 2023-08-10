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Общество

Несколько улиц Пскова перекроют 13 августа для проведения триатлона

Временное прекращение движения автотранспорта введут в связи с проведением Псковского триатлона «Мехуборка» 13 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото ПАИ

Так, ограничение вводят с 6:15 до 11:00 на улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы; на улице Профсоюзной; на улице Гражданской на участке от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, а также на улице Яна Фабрициуса на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой.

С 8:00 до 13:30 движение будет перекрыто на улице Свердлова на участке от улицы Воровского до улицы Карла Маркса.

На улице Гражданской с 6:15 до 11:00 будет закрыто движение общественного транспорта. Автобусы городских маршрутов № 8, 8А, 19 будут следовать через площадь Победы по улицам Советской, Вокзальной (с заездом на вокзал), Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

В администрации отметили, что по маршруту проведения соревнований запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

  • Псковский триатлон «Мехуборка»
    Фото: Администрация Пскова
  • Псковский триатлон «Мехуборка»
    Фото: Администрация Пскова
  • Псковский триатлон «Мехуборка»
    Фото: Администрация Пскова

Напомним, что в рамках триатлона в субботу пройдут соревнования по плаванию на реке Великой. Затем начнутся детские и женские забеги. 13 августа с 7:00 стартуют триатлеты на олимпийскую дистанцию и эстафетные команды.

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