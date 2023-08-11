Новый ФАП открылся в деревне Липец Великолукского района

09:42, 11 августа 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Липец Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Раньше ФАП располагался в деревянном доме, после этого его перенесли в здание школы. В комитете рассказали, что этим летом в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» было построено новое современное здание со всеми удобствами.



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области







Фельдшер Татьяна Кузнецова ведёт приём с 10:00 до 13:00. В день ФАП посещают от 8 до 10 человек. В ФАПе можно сделать ЭКГ, измерить пульс, артериальное и глазное давления, измерить уровень сахара в крови, определить состояние алкогольного опьянения.

Также в помещении установлены аппарат подачи кислорода, дефибриллятор. Кроме того, медик выдаёт справки и проводит осмотры. В скором времени здесь можно будет купить медикаменты, добавили в комитете.

ФАП обслуживает девять деревень с населением более 400 человек.

Ранее новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Залесье Печорского района.