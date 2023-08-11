Семинар по обучению наблюдателей прошёл в Усвятском районе

11:07, 11 августа 2023, ПАИ

Семинар по обучению наблюдателей прошёл в Усвятском районе 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в общественном штабе наблюдения за выборами в единый день голосования 2023 года на территории Псковской области.

В ходе встречи были затронуты такие темы, как организация и проведение общественного наблюдения на выборах.

Так, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Стрелков рассказал о предстоящих выборных кампаниях на территории региона, особенностях и порядке выдвижения наблюдателей, а также о механизмах обнаружения и разоблачения фейков во время дней голосования.

«Усвятский район небольшой, всего 11 избирательных участков, однако прямая обязанность общественного штаба состоит в том, чтобы обучить каждого общественного наблюдателя на территории нашего региона, – подчеркнул Илья Стрелков. – Важно не количество, а качество».

В штабе подчеркнули, что особое внимание соблюдению прав и обязанностей наблюдателей, а также иных участников избирательного процесса, уделил заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Псковской области Илья Никитин.

«В ходе семинара были затронуты вопросы процедуры хода голосования и подсчёта голосов, – отметил Илья Никитин. – Также коснулись темы наблюдения за ДЭГ и работы с приложением «Независимый общественный мониторинг» (НОМ)».

Помимо этого, председатель ТИК района Анна Бояринова, которая также была приглашена на встречу, проконсультировала собравшихся об основных законодательных новациях для наблюдателей и представителей СМИ.

В штабе наблюдения за выборами отметили, что на данный момент обучение наблюдателей завершено в шести районах Псковской области – всего более 150 человек.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Напомним, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.