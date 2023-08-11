Спасатели разыскали пропавшего в лесу под Гдовом пожилого мужчину

10:37, 11 августа 2023, ПАИ

Поисково-спасательный отряд Гдова нашёл пропавшего 61-летнего мужчину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Пожилой мужчина потерялся в лесном массиве у деревни Еврейно Гдовского района. Найденный отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что 20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году. Также была названа основная причина гибели потерявшихся в лесу псковичей.