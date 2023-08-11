Родион Газманов поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием

15:18, 11 августа 2023, ПАИ

Российский эстрадный певец, музыкант и актёр Родион Газманов поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием. Видеозаписью с ПАИ поделились организаторы концерта, который состоится в Пскове 13 августа.

«Привет, друзья, на связи Родион Газманов! Я поздравляю Псков, Псковскую область и город Печоры с юбилеем Печерской обители. 550 лет этот монастырь не закрывался со дня своего основания», – отметил он.

Родион Газманов также напомнил псковичам, что 13 августа в 17:00 в Зелёном театре он и другие коллективы выступят на праздничном концерте, посвящённом 550-летию монастыря. «Обязательно будьте там, и мы увидимся, а самое главное – услышимся. С праздником!» – заключил он.

Ранее сообщалось, что порядка 60 детей выступят на концерте в Пскове в честь 550-летия Печерской обители.