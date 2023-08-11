Уличные шахматы в очередной раз повредили вандалы в Себеже

15:12, 11 августа 2023, ПАИ

Шахматную фигуру сломали вандалы в очередной раз в городском парке Себежа. Об этом сообщил глава Себежского района Леонид Курсенков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Похоже, что шахматные фигуры в нашем городском парке помимо интереса вызывают уже и ненависть. Что же, практика по просмотру видеозаписей у нас уже есть… Вчера сломали в очередной раз», – рассказал он.

Напомним, что ранее вандалы уже повреждали новые шахматные фигуры в себежском парке. По данному факту было возбуждено уголовное дело.