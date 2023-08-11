Восемь футболистов Псковской области вошли в символическую сборную первого круга ЮФЛ
Восемь футболистов из ФК «Псков» и СШОР «Экспресс» вошли в символическую сборную первого круга юношеской футбольной лиги. Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».
Так, в сборной футболистов 2006 года рождения половина полевых игроков – псковичи и великолучане Геннадий и Юрий Никитины, Артём Егоров, Александр Михайленко и Елизар Мартыненко.
Из футболистов 2007 года рождения в сборную попали пскович Давид Шаинидзе и великолукский вратарь Михаил Поздняков.
Пскович Александр Егоров оказался единственным футболистом во всей Псковской области, который попал в сборную первого круга юношеской футбольной лиги среди игроков 2008 года рождения. Сейчас он игрок академии «Зенит».
Напомним, что для команд Псковской области игры в юношеской футбольной лиге возобновятся завтра.
Восемь футболистов Псковской области вошли в символическую сборную первого круга ЮФЛ