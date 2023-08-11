Схема движения автобусов изменится в Пскове 13 августа

17:02, 11 августа 2023, ПАИ

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 13 августа в связи с проведением псковского триатлона «Мехуборка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

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С 6:15 до 11:00 будет закрыто движение общественного транспорта по улицам Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы, Профсоюзной, Гражданской на участке от Октябрьского проспекта до Яна Фабрициуса, Яна Фабрициуса на участке от Гражданской до Кузнецкой.

Автобусы городских маршрутов № 8, 8а и 19 будут следовать через площадь Победы по улицам Советской, Вокзальной (с заездом на вокзал), Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Ранее сообщалось, что несколько улиц Пскова перекроют 13 августа для проведения триатлона.

Напомним, что в рамках триатлона в субботу пройдут соревнования по плаванию на реке Великой. Затем начнутся детские и женские забеги. 13 августа с 7:00 стартуют триатлеты на олимпийскую дистанцию и эстафетные команды.