Шопинг и деловые поездки: эксперты обсудили развитие авиарейса Псков – Минск

19:21, 11 августа 2023, ПАИ

Перспективы развития туризма после запуска авиарейса между Псковом и Минском обсудили эксперты на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Так, председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова отметила, что развитие туризма напрямую связано с транспортной доступностью региона. Она напомнила, что 19 июля из Пскова был запущен первый за десять лет международный авиарейс Псков – Минск. «Теперь у наших жителей есть уникальная возможность долететь до столицы. Здесь могут быть как туристические цели, так и деловые поездки, и шопинг, и поездки с детьми. Данное направление интересно для большого круга жителей Псковской области», – подчеркнула Марина Егорова.

Также директор ООО «Славянский тур» Изабелла Коваль поделилась, что Минск – современный и красивый город.

«Клиент уже понимает, что он хочет. Мы со своей стороны дополнительно рассказываем о преимуществах полёта и путешествия в Минск. Мы рассказываем о городе, потому что некоторые вообще не летали. Мы рассказываем, что из себя представляет современный красивый, действительно европейский город, очень зелёный, очень спортивный, очень вкусный, гостеприимный», – отметила Изабелла Коваль.

По её словам, после Пскова Минск «очень сильно поражает». «Всё, что мы можем увидеть, сконцентрировано в этом городе. Настолько приятный взору город, настолько масштабный и просторный! И это, конечно, не Литва, не Эстония и не Латвия. Ещё преимущество Минска – это то, что мы можем всё покупать с помощью нашей карточки «Мир» и вызывать «Яндекс. Такси». А ещё в Белоруссии прекрасный шопинг. Магазины сами по себе очень интересные», – подчеркнула гостья медиацентра. Она также отметила, что и жители Белоруссии также откликнулись на запуск авиарейса. «Белорусы тоже откликнулись, мы получаем каждый день заявки в Псков. Это наша большая победа!» – заверила она.

Исполнительный директор ООО «Белый Кит» Марина Тимофеева в свою очередь добавила, что псковичи из-за приграничного положения региона привыкли проводить время в отпусках и в выходные за границей. «И безусловно, теперь, в современных реалиях, Белоруссия – прекрасная альтернатива Прибалтийским странам. В первую очередь это средневековые замки, католические костёлы, там всё сейчас сохраняется и поддерживается в отличном виде», – обратила внимание гостья медиацентра.

Марина Тимофеева добавила, что у псковичей есть большой интерес к Белоруссии. «Мы это видим, у нас сегодня уехала группа из 50 человек. В прошлом месяце первым рейсом из Пскова у нас полетела большая группа из 18 человек, на следующей неделе тоже отправляется группа из 18 человек», – заверила гостья медиацентра, подчеркнув, что пересадка на авиа – это постепенный процесс.

Напомним, что 19 июля компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустила новые прямые регулярные рейсы Минск – Псков – Минск. О тайнах белорусских замков можно прочитать здесь и здесь.