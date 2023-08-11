Круглый стол «Псков – Минск: в 50 минутах друг от друга» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Псков – Минск: в 50 минутах друг от друга» проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. Какие эмоции получили первые пассажиры и туристы, отправившиеся по авиамаршруту Псков – Минск – Псков;
2. Как быстро и дешево попасть на рейс, чтобы также хорошо отдохнуть;
3. В чем удобство и преимущество нового авиамаршрута;
4. Что посмотреть в Минске и окрестностях.
Напомним, что 19 июля компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустила новые прямые регулярные рейсы Минск – Псков – Минск. Ревизии о тайне белорусских замков можно прочитать здесь и здесь.
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