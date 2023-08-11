Круглый стол «Псков – Минск: в 50 минутах друг от друга» проходит в медиацентре ПАИ

16:06, 11 августа 2023, ПАИ

Круглый стол «Псков – Минск: в 50 минутах друг от друга» проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

1. Какие эмоции получили первые пассажиры и туристы, отправившиеся по авиамаршруту Псков – Минск – Псков;

2. Как быстро и дешево попасть на рейс, чтобы также хорошо отдохнуть;

3. В чем удобство и преимущество нового авиамаршрута;

4. Что посмотреть в Минске и окрестностях.

Напомним, что 19 июля компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустила новые прямые регулярные рейсы Минск – Псков – Минск. Ревизии о тайне белорусских замков можно прочитать здесь и здесь.