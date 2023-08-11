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Общество

Минкультуры РФ поддержит псковский проект «Музейные маршруты глазами детей»

Министерство культуры России поддержит представленный Анной Тимашовой из Псковской области на конкурс детских инициатив II Международного детского культурного форума проект – школу юных экскурсоводов «Музейные маршруты глазами детей». Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ольги Любимовой

«С большим удовольствием приняла участие в финальном питчинге проектов. И была приятно удивлена презентациями финалистов. Их проекты интересны и актуальны, затрагивают важные сферы культуры», – отметила Ольга Любимова. 

«Было невозможно определить, какой из этих проектов самый лучший и важный. Поэтому приняла решение, что Минкультуры поддержит все четыре проекта: библиосмену «Твой текст» в модельных библиотеках, представленную Полиной Курышкиной из Мордовии; школу юных экскурсоводов «Музейные маршруты глазами детей», представленную Анной Тимашовой из Псковской области; мультипроект «Сказы о России», представленный Таисией Соловьёвой из Ивановской области; видеопроект «Культурный пульс города N», представленный Олесей Перекрест из Кемеровской области», – рассказала министр культуры. 

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