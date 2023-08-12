Виктор Остренко – о фестивале «Русское лето»: Сила духа псковичей поможет нашим ребятам на передовой

16:12, 12 августа 2023, ПАИ

Сила духа псковичей, объединившихся на фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», поможет участникам СВО на передовой. Об этом сказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко в ходе пресс-подхода, передаёт корреспондент ПАИ.

«Наша общая задача – быть с теми ребятами, которые находятся на передовой. Победа даётся работой не только на фронте, но и в тылу. Поэтому не только оружием, но и силой артистического мастерства, силой духа псковичей мы можем помочь нашим ребятам», – отметил Виктор Остренко.

Основная тема мероприятий и выступлений в ходе фестиваля связана с объединением псковичей и гостей города. «Но самое главное, что нас объединяет, – это Россия!» – заключил вице-спикер регионального парламента.

Напомним, что сейчас в Финском парке работают интерактивные площадки в рамках фестиваля. Узнать программу фестиваля можно здесь.