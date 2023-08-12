Почти 200 млн рублей получила Псковская область на развитие молодёжной политики

17:14, 12 августа 2023, ПАИ

Псковская область получила 195 млн рублей на развитие молодёжной политики. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Денежные средства региону выделили за победу во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в 2022 году.

На рабочем совещании обсуждалось, на какие проекты пойдут деньги проекта. Так, 40 млн рублей направят на покупку звукового, мультимедийного и концертного выставочного оборудования для проведения молодёжных мероприятий.

Михаил Ведерников также отметил, что в регионе пройдут форум добровольцев, форумы патриотической и образовательной направленности, тематические школы предпринимательства, политики, творчества и блогинга. А одним из самых крупных мероприятий станет спортивный фестиваль «Плеск», который пройдёт на территории скейт-парка на улице Леона Поземского в Пскове 20 августа.

Кроме того, в октябре этого года состоится хакатон. На нём участники представят своё видение развития Пскова и Великих Лук. Подготовка к нему идёт уже сейчас.

Также на совещании поднимался вопрос создания современного пространства областного молодёжного центра, заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что концертное оборудование на более чем 40 млн рублей закупают в Псковской области для молодёжных мероприятий.