Первый городской триатлон на олимпийской дистанции проходит в Пскове

09:22, 13 августа 2023, ПАИ

Первый городской триатлон на олимпийской дистанции проходит на улицах Пскова сегодня, 13 августа, сообщает корреспондент ПАИ.

Участниками события стали порядка 80 человек из восьми регионов России.

Соревнования представляют собой заплыв на 1,5 километра по реке Великой – от Мирожского монастыря до Псковского кремля. Затем по улицам города участники должны проехать девять кругов веломаршрута общей протяжённостью почти 40 километров. По Финскому парку проходят три круга бегового испытания общей длиной девять километров.

На забеги-спутники псковского триатлона зарегистрировалось около 50 участников. Детский забег «Детинец» включает в себя дистанцию один километр, женский забег «Ольгинский» – пять километров.

Напомним, что в связи с проведением спортивного события несколько улиц Пскова перекроют для проезда транспорта.