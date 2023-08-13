Пропавший в Бежаницком районе пенсионер найден живым
Пропавший в лесу 67-летний житель деревни Глубоково Бежаницкого района найден живым. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, пенсионер ушёл в лес 13 августа и не вернулся.
Ранее сообщалось, что 20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году. Также была названа основная причина гибели потерявшихся в лесу псковичей.
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