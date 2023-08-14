Маршрут автобуса №3 продлят в Пскове с 15 августа

11:18, 14 августа 2023, ПАИ

Маршрут городского автобуса № 3 «Рокоссовского – Инженерная» продлевается до производственных предприятий, расположенных на улицах Новаторов и Красногорской набережной, с 15 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

В маршрут вводятся дополнительные остановочные пункты: конечная остановка на улице Красногорская набережная, 26 и две промежуточные остановки на Новаторов, 3е.

Рейс отправлением от улицы Рокоссовского в 7:13 соответствует прибытию и отправлению от конечной остановки на Красногорской набережной, 26 в 7:51.

Рейс отправлением от улицы Рокоссовского в 16:23 соответствует прибытию и отправлению от конечной остановки на Красногорской набережной, 26 в 17:08.

Ранее сообщалось, что производственные предприятия города, находящиеся на улицах Новаторов и Красногорской набережной, коллективно обратились с просьбой в администрацию продлить маршрут автобуса № 3.