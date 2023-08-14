Пропавший в Себежском районе пенсионер найден живым

12:53, 14 августа 2023, ПАИ

Пропавший в лесу 72-летний житель посёлка Магарево Себежского района найден живым. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, пенсионер ушёл в лес 12 августа и не вернулся.

Ранее сообщалось, что 20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году. Также была названа основная причина гибели потерявшихся в лесу псковичей.