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Общество

Пропавший в Себежском районе пенсионер найден живым

Пропавший в лесу 72-летний житель посёлка Магарево Себежского района найден живым. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, пенсионер ушёл в лес 12 августа и не вернулся.

Ранее сообщалось, что 20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году. Также была названа основная причина гибели потерявшихся в лесу псковичей. 

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