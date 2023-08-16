Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Процесс исследования клеща на инфекции показали псковичам

Специалисты лаборатории ПЦР Псковской областной инфекционной клинической больницы продемонстрировали процесс исследования клеща на носительство опасных инфекций. Видео ПАИ предоставили в комитете по здравоохранению региона.

 

Там добавили, что исследование клеща в лаборатории позволяет определить, был ли он носителем таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и других. 

Напомним, что недавно в Псковской областной клинической инфекционной больнице появилось исследование клещей на пятую опасную инфекцию.

Отметим, что в Псковской области 162 жителя пострадали от укусов клещей за неделю с 3 по 9 августа, из них 49 – дети.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 августа 2023

Жительницы Новоржевского района помогают участникам СВО 

16 августа 2023

Яблочный пирог и феерия аэростатов: опубликована программа Дня города в Великих Луках

16 августа 2023

Процесс исследования клеща на инфекции показали псковичам

16 августа 2023

«Школа молодого патриота» начинает свою работу в Печорах

16 августа 2023

День археолога отпраздновали в Псковском музее-заповеднике

16 августа 2023

Владимир Папорт станет гостем программы на «Серебряном дожде»

16 августа 2023

До +33 градусов ожидается сегодня в Пскове

16 августа 2023

Россияне стали вдвое больше тратить на покупку косметики


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...