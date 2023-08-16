Процесс исследования клеща на инфекции показали псковичам

10:48, 16 августа 2023, ПАИ

Специалисты лаборатории ПЦР Псковской областной инфекционной клинической больницы продемонстрировали процесс исследования клеща на носительство опасных инфекций. Видео ПАИ предоставили в комитете по здравоохранению региона.

Там добавили, что исследование клеща в лаборатории позволяет определить, был ли он носителем таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и других.

Напомним, что недавно в Псковской областной клинической инфекционной больнице появилось исследование клещей на пятую опасную инфекцию.

Отметим, что в Псковской области 162 жителя пострадали от укусов клещей за неделю с 3 по 9 августа, из них 49 – дети.