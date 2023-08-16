Предстоящий фестиваль уличной культуры «Плеск» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:06, 16 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая фестивалю уличной культуры «Плеск», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 августа.

Кто может участвовать в фестивале, что ждёт псковичей на празднике спорта и активного образа жизни, расскажут креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов, начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова, выпускница центра «Хоть отбавляй», член сборной России по брейкингу Мария Костина.