ПсковГУ приглашает к участию в конференции в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря

07:42, 17 августа 2023, ПАИ

Центр духовно-нравственного воспитания Псковского государственного университета приглашает принять участие в юбилейной X Международной Свято-Тихоновской конференции «Духовная безопасность и проблемы современного образования», посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования России, Научно-образовательная теологическая ассоциация, Псковский государственный университет, Псковская епархия Русской православной церкви, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, а также Международное общество святителя Григория Паламы.

Целью форума является привлечение внимания учёных, общественных и политических деятелей, представителей Русской православной церкви к социальным, философским, историческим, психологическим и религиозным проблемам человека, его трансформации в современном обществе, проблемам духовной безопасности современного образования.

Конференция состоится 28 августа 2023 года в Центре духовно-нравственного воспитания ПсковГУ.

Формат проведения смешанный: онлайн и офлайн.

По результатам работы конференции «Духовная безопасность и проблемы современного образования» будет издан сборник научных статей (РИНЦ) с постатейным размещением в научной электронной библиотеке Elibrary, который будет разослан участникам в PDF-формате.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.