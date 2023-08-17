Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ приглашает к участию в конференции в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря

Центр духовно-нравственного воспитания Псковского государственного университета приглашает принять участие в юбилейной X Международной Свято-Тихоновской конференции «Духовная безопасность и проблемы современного образования», посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования России, Научно-образовательная теологическая ассоциация, Псковский государственный университет, Псковская епархия Русской православной церкви, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, а также Международное общество святителя Григория Паламы.

Целью форума является привлечение внимания учёных, общественных и политических деятелей, представителей Русской православной церкви к социальным, философским, историческим, психологическим и религиозным проблемам человека, его трансформации в современном обществе, проблемам духовной безопасности современного образования.

Конференция состоится 28 августа 2023 года в Центре духовно-нравственного воспитания ПсковГУ.

Формат проведения смешанный: онлайн и офлайн.

По результатам работы конференции «Духовная безопасность и проблемы современного образования» будет издан сборник научных статей (РИНЦ) с постатейным размещением в научной электронной библиотеке Elibrary, который будет разослан участникам в PDF-формате.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся сегодня на Псковскую область

17 августа 2023

Ещё один жаркий день ожидает псковичей 17 августа

17 августа 2023

Полицейские помогли многодетным семьям из Пскова подготовиться к учебному году

17 августа 2023

Продлён приём заявок в конкурсе на лучшее видеопоздравление Печор с 550-летием

17 августа 2023

ПсковГУ приглашает к участию в конференции в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря

17 августа 2023

Размещение АЗС вблизи жилых домов предлагают запретить в России

16 августа 2023

Как пройдёт фестиваль уличной культуры «Плеск». Главное

16 августа 2023

Концерт «Мисс Вселенной» пройдёт в Пскове 8 сентября


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...