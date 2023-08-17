Выставка «Вернуть утраченное…» открылась в Музее истории Печор

13:50, 17 августа 2023, ПАИ

Выставка «Вернуть утраченное...», на которой представлены фотографии предметов ризницы, сделанные в период 1920-1930-х годов, предметы, переданные настоятелем монастыря отцом Алипием (Вороновым), открылась в Музее истории города Печоры 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Проект приурочен к двум датам – 50-летию возвращения монастырской ризницы и 550-летию Псково-Печерского монастыря. «До 1944 года в ризнице Псково-Печерского монастыря хранились замечательные художественные ценности, собранные за многие столетия. Некоторые из них принадлежали великим правителям – Ивану Грозному, Борису Годунову, Петру Первому», – отметили в учреждении.

Там подчеркнули, что в марте 1944 года сокровища монастырской ризницы вывезли из Псково-Печерского монастыря немецко-фашистские захватчики. Об этих предметах не поступало никакой информации до 1956 года, пока их следы не обнаружили в муниципальном музее икон города Реклингхаузен в Германии.

«После многочисленных процедур и поисковых мер, проведенных в том числе и наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием (Вороновым), в мае 1973 года почти все ценности были возвращены. К сожалению, судьба 62 предметов осталась неизвестной», – уточнили в музее.

На выставке посетителям предоставлена возможность ознакомиться с некоторыми ценностями и увидеть на старинных фотографиях все великолепие собираемых многими годами ценностей.

«В 1920-1930-е годы настоятелем Псково-Печерского монастыря был Иоанн Булин. И именно в это же время его брат – Виктор Александрович – принял судьбоносное для нас решение и подарил музею фотоальбом, который принадлежал их семье. В нем хранились фотографии, на которых были запечатлены все ценности ризницы. И с помощью этих изображений мы сейчас можем получить представление о тех сокровищах, которые находились в ризнице», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Как заметили в учреждении, ещё одним интересным экспонатом выставки является Библия с автографом отца Алипия, изданная в 1968 году. Он лично передал ее в подарок музею. «Только поколение людей, рожденных в Советском Союзе, может представить, каким подвигом была покупка этого издания в то время. И теперь эта реликвия хранится в фондах Псковского музея-заповедника», – заключили в музее.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.