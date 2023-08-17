ФОТОФАКТ. Барельеф в честь 550-летия печерской обители появился на доме в Пскове
Барельеф, посвящённый 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, появился на одном из домов на улице Красных Партизан в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Ранее тут висела работа, посвящённая князю Александру Невскому.
Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.
Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.
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