ФОТОФАКТ. Барельеф в честь 550-летия печерской обители появился на доме в Пскове

14:08, 17 августа 2023, ПАИ

Барельеф, посвящённый 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, появился на одном из домов на улице Красных Партизан в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее тут висела работа, посвящённая князю Александру Невскому.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.