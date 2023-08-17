Опубликована программа фестиваля уличных культур «Плеск» в Пскове

17:12, 17 августа 2023, ПАИ

Стала известна программа фестиваля для любителей активного образа жизни «Плеск», который стартует 20 августа в скейт-парке в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гостей ждут мастер-классы по битбоксу, росписи футболок, роликам, прыжкам на батуте и паркуру, открытие школы граффити. Участники фестиваля смогут научиться новым навыкам и создать настоящие шедевры своими руками.

Программа фестиваля:

Стритбол:

10:30 – 13:30 – юноши до 18 лет,

14:00 – 17:00 – юноши старше 18 лет

Самокат:

10:30 – 11:00 – самокат (новички),

12:30 – 13:30 – самокат парк (любители/11-15 лет),

14:15 – 15:00 – самокат парк (PRO 15+),

16:15 – 17:00 – самокат стрит (PRO 15+).

BMX/MTB:

11:30 – 12:00 – BMX/MTB (новички/до 15 лет),

15:15 – 16:00 – BMX/MTB ПАРК (PRO 15+),

17:15 – 18:00 – BMX/MTB СТРИТ (PRO 15+).

Армрестлинг:

13:00 – 13:30 – соревнования армрестлинг (любители от 14 до 35 лет до 85 кг),

13:30 – 14:00 – соревнования армрестлинг (любители от 14 до 35 лет свыше 85 кг),

14:00 – 14:30 – соревнования армрестлинг (профессионалы абсолютная от 14 до 35 лет).

Скейт:

18:00 – 18:30 – соревнования по скейтбордингу.

Брейкинг:

12:00 – 13:00 – джем (танцевальная разминка, разогрев участников соревнований по брейкингу 1х1),

13:00 – 14:10 – отборочный этап соревнований по брейкингу в топ-32,

14:20 – 15:20 – первый круг батлов (топ-32 в топ-16),

15:30 – 16:10 – второй круг батлов (топ-16 в топ-8),

16:10 – 16:20 – выступление MC Traktorizmo,

16:30 – 17:00 – выход в полуфинал (топ-8 в топ-4).

Мастер-классы:

10:00 – 18:00 – паркур, битбокс, катание на роликах, прыжки на батуте, роспись футболок, граффити.

Стоит отметить, что участие в мастер-классах бесплатное.

Награждение победителей и концертная часть пройдёт в следующее время:

18:05 – 18:10 – награждение дисциплины «Армрестлинг»,

18:10 – 18:20 – выступление приглашенного гостя фестиваля Traktorizmo,

18:20 – 18:30 – награждение дисциплины самокат,

18:30 – 18:40 – малый финал в дисциплине брейкинг,

18:40 – 18:50 – награждение дисциплины BMX/MTB,

18:50 – 19:00 – выступление приглашенного гостя фестиваля Traktorizmo,

19:00 – 19:10 – награждение дисциплины стритбол,

19:10 – 19:20 – большой финал в дисциплине брейкинг,

19:20 – 19:30 – награждение дисциплины скейт,

19:30 – 19:40 – выступление приглашенного гостя фестиваля Traktorizmo,

19:40 – 19:50 – награждение дисциплины брейкинг.

«Потрясающие граффити, зажигательный хип-хоп и невероятный брейк-данс. Уличная культура оживет прямо перед вами, и вы сможете насладиться яркими выступлениями и захватывающей атмосферой», – подчеркнули в пресс-службе.

На территории будет работать также фудтрак. Вход на мероприятие свободный. Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт 20 августа с 10:00 до 20:00.

Организаторы мероприятия: Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковский городской молодёжный центр, центр «Хоть отбавляй», стадион «Машиностроитель» при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, комитета по спорту Псковской области и администрации города Пскова.

Ранее сообщалось, что школа граффити откроется на фестивале «Плеск» в Пскове. Добавим, что псковичи посоревнуются в пяти видах спорта.