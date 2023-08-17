Бесплатный Wi-Fi в сельских библиотеках и культурных центрах появится в Псковской области

22:09, 17 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым обсудили главные цифровые вопросы. Новые вышки, бесплатный Wi-Fi и поддержка новых российских территорий – об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В данный момент происходит внедрение продукта «Социальный комплекс» на новых российских территориях – в Луганской, Запорожской и Херсонской областях. В Херсонской области выплачено более 16 тысяч пособий, в том числе пострадавшим в результате разрушения Каховской ГРЭС.

В Пскове представители Херсонской области проходят семинар-обучение.

«Прошли установочные встречи, специалисты обменялись информацией, и многие вопросы решаются на ходу. В воскресенье ожидаем прибытия делегации из ЛНР, работа с ними запланирована на понедельник и вторник. Запорожье приедет чуть позже», – отметил Виталий Рахманов.

Для создания бесплатной сети Wi-Fi на территории Псковской области уже начался монтаж в 129 библиотеках и культурных центрах. Будет установлена бесплатная сеть с авторизацией через «Госуслуги» для жителей сельской местности. Следующий этап – образовательные учреждения и ФАПы. Последним этапом интернет будет проведён в администрации поселений, где жители также смогут пользоваться Wi-Fi.

В этом году планируется установка 28 вышек связи. Большинство вышек уже установлено, девять возведут в ноябре по новой технологии «БУЛАТ».

До конца года будут установлены вышки в посёлке Белорусский Пыталовского района. Найден регоператор, который поможет провести высокоскоростной интернет по оптоволокну.

В следующем году в области будет установлена 21 базовая станция.