Девять вышек связи планируют установить в Псковской области в ноябре

14:42, 18 августа 2023, ПАИ

28 вышек связи установят в Псковской области за этот год. Об этом доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

По словам Виталия Рахманова, уже более половины вышек установлено. Он подчеркнул, что монтаж девяти вышек в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» запланирован на ноябрь в связи с введением в программу нового отечественного оборудования под названием «Булат».

Начальник управления уточнил, что в этом году уникальная базовая станция установлена в Печорах, а ещё одна заработает в деревне Гоголево Локнянского района в августе.

«Также отрабатывается посёлок Белорусский Псковского района, в котором вы были, и местные жители попросили интернет. Мы обратились к нашему региональному оператору, который согласился отработать по этой истории. Так или иначе до конца этого года эту историю мы реализуем. Там появится скоростной интернет», – заключил Виталий Рахманов.

Отметим, губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, сообщил, что в общей сложности в Псковской области с 2018 года по настоящий момент установлены 82 вышки, которые охватывают 358 населённых пунктов, где проживает порядка 20 тысяч человек.